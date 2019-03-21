Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi! Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alimlarında uygulanan vergi indirimi uygulaması ikinci kez uzatıldı.

31 Mart'ta sona erecek olan uygulama 30 Haziran'a kadar uygulanmaya devam edilecek. Düzenlemeyle, vergisiz fiyatI 70 bin liranIn altInda olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyati 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü.

Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı ise yüzde 1'e indirildi. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken, mobilya da ise KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi.

Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Mart'ta sona erecek olan tapu harçlarında yönelik indirim düzenlemesinin de süresi uzatıldı. Düzenlemeyle, konut alımında KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e, tapu harçları da yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürüldü..