Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23. Piyade Tümen Komutanlığında bölgedeki birliklerin komutanları ile bir araya gelen Bakan Akar, 16 Mart’ta Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde uzman çavuşlar Taşkın Temel ile Yaşar Çakır’ın şehit olduğu çatışmaya ilişkin detayları ilk defa açıkladı. Olumsuz hava şartlarından faydalanmaya çalışan teröristlerin üs bölgesine dört koldan sızma girişiminde bulunduğunu belirten Akar, şu bilgileri paylaştı: “Buna karşı arkadaşlarımız gerçekten övünülecek, gurur duyulacak şekilde tam zamanında olayın farkına vardılar ve gereğini yaptılar. Bu hainler hem hafif silah hem el bombası hem roketleri kullandılar. Bunların yanı sıra gaz bombası da attılar. Bunların hepsine rağmen üs bölgesindeki kahraman Mehmetçik’imiz yapması gerekenleri büyük fedakârlık ve kahramanlıkla yerine getirdi. Biri gri listede yer alan olmak üzere 12 teröristi etkisiz hale getirdi”

Bu arada dün Cudi Dağı kırsalında PKK’lı teröristlere yönelik yürütülen operasyon sırasında önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı (29) şehit düştü. Damcı’nın cenazesi Ordu’da defnedildi.