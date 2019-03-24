Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede sanık olarak yer alan firari avukat Bekir Yavuz Tapar ile FETÖ’den hakkında soruşturma açılan Efrahim Özcan’ın ByLock yazışmaları çözümlendi. Tutuklu örgüt üyeleri ile FETÖ elebaşını ziyaret için ABD’ye gidiş-gelişlere ilişkin ifadelerin yer aldığı yazışmalarda, örgütten tutuklu bulunanlara yönelik beyanlar, ABD’deki seyahatin planlaması ile dönüşte FETÖ elebaşından alınan “emanet’’ ve bunun nasıl kullanıldığı anlatılıyor.

Tapar ve Özcan’ın 22 Kasım 2015 tarihli ByLock yazışmaları şöyle:

Sanık Tapar: 29 Kasım’da çıkılacak. Aynı gün NY’da (New York) otelde kalınacak. 30 Kasım Manhattan gezilecek. 1 Aralık sabah erkenden kampa geçilecek. 30 Kasım’da gidilirse sadece akşam saatleri kısa bir tur olur. Ama size nasıl uygunsa tabii.

- Tapar: İlk grup için öngörülen bu

- Tapar: Gidiş için 29 Kasım Pazar günü

Firari sanık Tapar ile Özcan’ın, Bylock üzerinden 5 Ocak 2016’da 17-25 Aralık yasa dışı dinleme ve Selam Tevhid’de kumpas davalarından tutuklu yargılanan eski emniyet personeline FETÖ elebaşının saç tellerinin verildiğine dair yazışmaları ise şunlar: Sanık Tapar: “Abi ‘dest-i mal’ emanetiniz bende. Bilginize...

-Bana şahitliğimden dolayı vermiş olduğunuz saç tellerinden tam on tane çıktı. Tam içeridekilerin (cezaevindekilerin) sayısınca... Hülasa bana kalmadı. Bu fakire bir saç teli hediye ederseniz artık.

-(tutuklu polisler) Ondan bir parça ile olan bir parça alarak duruşmaya çıkacaklar.

- Efrahim Özcan: Tamam inş.”