Akar, sınır birliklerinde yaptığı inceleme ve denetlemeler kapsamında  geldiği Serinyol’da önemli bir toplantıya başkanlık etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı  Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla, sınır  birliklerinin komutanları ve ilgili kurumlardan yetkililerin de bulunduğu  toplantıda, İdlib’deki son gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından konuşan Bakan Akar, Suriye'deki rejim  unsurlarının İdlib’in güneyine  yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs’tan  itibaren kara harekatına dönüştüğünün görüldüğünü belirtti.

"Rejim, Astana Mutabakatı’na aykırı bir şekilde İdlib’in güneyinde  kontrol alanını genişletmeye çalışıyor" diyen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Bu durum bölgede sivil can kayıplarına ve bölge halkının yaşam  alanlarını terk etmesine neden oluyor. Böylece insani sorunlar her geçen gün  büyüyor ve giderek bir felakete dönüşme eğilimi gösteriyor. Ayrıca bu saldırılar  gözlem noktalarımızın güvenliği için de risk oluşturuyor. Silahlı Kuvvetlerimizin  devriye ve intikallerinin aksamasına yol açıyor. Bu ise Astana ve ikili  mutabakatlar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmek için her türlü gayreti  gösteren Türkiye’nin, bizlerin faaliyetlerinin aksamasına sebep oluyor."

"Her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz"

Türkiye’nin ateşkesin sağlanması ve idamesi için her düzeyde gayret  sarf ettiğini dile getiren Akar, "Bu kapsamda rejim unsurlarının İdlib güneyine  yönelik saldırılarına son verilerek Astana Süreci'nde belirlenen İdlib sınırına  derhal geri çekilmelerinin sağlanması ve müteakip dönemde bu ihlal ve  saldırıların yaşanmaması için Rusya Federasyonu'ndan da etkin ve kararlı  tedbirleri almasını bekliyoruz. Türkiye, Rusya Federasyonu ile var olan  mutabakatlar doğrultusunda bölgede yaşayan masum halkın güvenlik ve huzuru için  sorumluluklarının bilincinde olarak elinden gelen her türlü gayreti göstermeye  devam edecektir” ifadelerini kullandı.