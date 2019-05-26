Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul mahalle başkanlarının katılımıyla düzenlenen iftar programında katıldı.

"Siyasetimizde millete rağmen yol yürümek yoktur"



Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur." dedi.

AK Parti'nin İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyesi bulunduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var."

"YSK'nin kararını isabetli buluyoruz"



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimlerine ilişkin kararını değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz. Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir. Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur, vicdanları tatmin edici bir unsura rastlayamıyoruz."