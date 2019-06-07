Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun önceki gün akşam İstanbul’a dönmek üzere geldiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda beraberindeki heyetle VIP salonuna alınmadığı yönündeki haberlerin perde arkasından skandal çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Haziran Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında İmamoğlu’nun özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’ndan İstanbul’a seyahat edeceği bilgisi üzerine tedbirler alındı. Aynı gün saat 22.20 sıralarında konvoy eşliğinde havalimanının VIP otoparkına giriş yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ekrem İmamoğlu ve kafiledekiler araçlarından inerek VIP giriş kapısından terminal binasına giriş yapmak istedi.

VIP’İ KULLANMA HAKLARI YOK

Bu teşebbüs üzerine Havalimanı Mülki İdare Amirliğine bildirilen 14 kişilik uçak yolcu manifestosunda (Ekrem İmamoğlu, Neslihan İmamoğlu, Hasan İmamoğlu, Hava İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Keleş, Veysel Taşdemir, Zilan Karakurt, Onur Günal, Gülşah İnce, Çağlar Güner, İrem Şahin Seles, Sedat Sarp) VIP salonunu kullanma hakkına sahip kişi olmadığı kendilerine iletildi.

VIP salonunu kullanma konusunda ısrarcı olan CHP’li vekil Torun’a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gencer Bayram tarafından Millî Sivil Havacılık Güvenlik Programında yer alan “VIP salonlarından sadece Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce bildirilen listede belirtilen makam sahipleri yararlanır” hükmü hatırlatılarak, kendilerine Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin rical listesinde bulunmadıklarından VIP salonuna alınamayacağı belirtildi.

VALİYE HAKARET ETTİ

İzahat ve ikazlara aldırmayan Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, VIP salonu kapısında görev alan polis memurlarına mukavemet etmek ve onları itmek suretiyle VIP salonunu işgal etti. Bu esnada aprona çıkış kapısı önünde gerekli önlemler alınarak grubun aprona çıkmasına izin verilmedi. Aprona çıkmasına izin verilmeyen grup, tekrar VIP otoparkına yöneldiği esnada, VIP salonu içerisindeyken Ekrem İmamoğlu kendisine refakat eden polislere hitaben ‘Bu Vali tam bir it’ diyerek hakaret etti. Grup, daha sonra iç hatlar gidiş terminaline yöneldi ve bu noktaya geldiklerinde, gruba sivil havacılık prosedürü gereği dokunulmazlığı bulunan milletvekili hariç diğer şahısların kapı dedektörlerinden aranmak suretiyle geçmeleri gerektiği hatırlatıldı. Şahıslar bu ikazlara da aldırmayarak hepsi birden aranmadan geçmek istedi. Bu esnada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, polis memurlarına “Haysiyetsizler, şerefsizler” diye bağırdı.

KANUNİ İŞLEM BAŞLATILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP adayının VIP salonunu kullanma hakkının bulunmadığını söyledi. Ordu Valiliği de hakaret içerikli ifadelerle ilgili kanuni işlemlerin başlatılacağını bildirdi.