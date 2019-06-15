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Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu
15.06.2019 - 14:26 | Son Güncelleme: 15.06.2019 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatında 1 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49 oldu."
Etiketler : pençe harekatı,
631173 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631173.aspx
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