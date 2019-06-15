Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana 51 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı kapsamında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 51 olduğu belirtildi.