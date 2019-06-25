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Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi
25.06.2019 - 08:58 | Son Güncelleme: 25.06.2019 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli kırsalında eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik geçtiğimiz Cumartesi günü başlatılan "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-365" operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5 olduğu bildirildi. Daha önce ele geçirilen 4 teröristten birinin 600 bin TL ödülle turuncu listede, 3'ünün ise 300 bin TL ödülle gri listede arandığı ortaya çıkmıştı, son olarak etkisiz hale getirilen teröristin kimlik tespit çalışmasının sürdüğü öğrenildi.
Etiketler : tunceli,terörist,operasyon,
632899 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632899.aspx
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