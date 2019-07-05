Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

ABD dâhil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık’ın Washington Post’taki terör propagandası, ABD’nin terör konusundaki çelişkisini bir kez daha ortaya koydu. Oysa ABD, geçtiğimiz yıl PKK’nın eli kanlı elebaşlarından Murat Karayılan’ın başına 5 milyon, Cemil Bayık’ın başına 4 milyon, Duran Kalkan’ın başına da 3 milyon dolar olmak üzere toplam 12 milyon lira ödül konulduğunu bildirmişti. ABD yönetiminin PKK elebaşlarına ödül koyma kararı o dönem Ankara tarafından ihtiyatla karşılanırken, ABD’nin bir yandan da PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ile Suriye’de iş birliği yapması terörle mücadelede ABD’nin samimiyetinin sorgulanmasına yol açmıştı. Bayık’ın Washington Post skandalı ABD’nin bir kez daha terör örgütleri arasında ayrım yaptığını gözler önüne sererken, Ankara’nın ABD’nin terör konusundaki tavrına karşı ihtiyatlı davranmasında ne derece haklı olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Bu arada Ankara, terörist Bayık’ın propagandasına izin vererek skandala imza atan Washington Post’a da sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı terörle mücadelede örgütler arasında ayrım yapılmasına tepki gösterdi. Açıklamada “ABD dâhil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK’nın elebaşlarından biri Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır. Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan ‘terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi’ ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir.

Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir. PKK’nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El-Kaide ve diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir” denildi.

12 MİLYON DOLAR ÖDÜL

ABD Dışişleri Bakanlığı, bünyesinde yer alan ‘Rewards for Justice’ (Adalet İçin Ödül) programı kapsamında geçtiğimiz yıl PKK’nın elebaşları Murat Karayılan’ın başına 5 milyon, Cemil Bayık’ın başına 4 milyon, Duran Kalkan’ın başına da 3 milyon dolar olmak üzere toplam 12 milyon lira ödül konulduğunu duyurmuştu. “Teröristi durdurun, yaşamları kurtarın” sloganını kullanan ‘Rewards for Justice’ programının internet sitesinde söz konusu teröristlerin fotoğrafları yayınlanmış ve bilgilerine yer verilmişti.

O ZAMAN BUNLAR NE OLUYOR?

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Rewards for Justice programının internet sitesinde PKK ve Cemil Bayık için şu ifadeler kullanılıyor: Cemil Bayık, PKK’nın İcra Kurulu Üyesi olup aynı zamanda kurucu üyesi ve kıdemli lideridir. Bayık aynı zamanda Hazine Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Kongra-Gel olarak da PKK, bölgesel olarak aktif bir terör örgütü olup ABD’de tarafından belirlenmiş bir yabancı terör örgütüdür. PKK, Türk hükûmet yetkililerini, polis ve güvenlik güçlerini hedef aldı ve ayrım gözetmeksizin sivilleri yaraladı ve öldürdü. PKK, silah ve malzemeler elde etmek için Avrupa’daki ağını ve suç faaliyetlerini kullanıyor. PKK, intihar bombacılarını, araç kaynaklı patlayıcı aygıtları ve diğer ayrım gözetmeyen terör taktiklerini kullandı. PKK aynı zamanda gençleri, bazen de kaçırılma yoluyla saflarına alıyor ve beyinlerini yıkayarak onları militan olarak kullanıyor.

320 TEPKİ MEKTUBU

ABD’de Washinston Post gazetesinin geçtiğimiz günlerde PKK’nın elebaşı Cemil Bayık’ın yazısına yer vermesi üzerine Anadolu Yayıncılar Derneği harekete geçti. 320 yerel medya kuruluşu Washington Post’a tepki mektubu gönderecek.