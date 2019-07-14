Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Türkiye’nin hava sahasını güçlendirmek maksadıyla Rusya’dan satın aldığı S-400’lerin sevkiyatı dün de devam etti. Sistemin parçalarını taşıyan bir Rus kargo uçağı, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi yakınında yer alan Mürted Havalimanı’na iniş yaptı. 120 adet S-400 füzesinin ise Karadeniz üzerinden deniz yolu ile gemilere yüklenerek sevk edilmesi bekleniyor. Hava Savunma ve füze sistemlerinin sevkiyatlarının 10 gün kadar süreceği belirtiliyor.

“HAYALDİ GERÇEK OLDU”

Gazetemize konuşan Stratejik Düşünce Enstitüsü’nden emekli Tümgeneral Dr. Güray Alpar “S-400’ün sevkiyat tarihi ve zamanlaması çok önemli. 15 Temmuz işgal girişiminin yıl dönümde en önemli cevap S-400’lerin sevk edilmesi oldu” dedi. Alpar “Ülkemizin S-400 gibi bir hava savunma sistemine sahip olması; bizler genç bir subayken hayalimizdi. Türkiye hava savunma sistemi olmadan tam bağımsız olmuş sayılamaz. Bugün belki de tam bağımsız olduğumuz gün” değerlendirmesinde bulundu. Emekli Tümgeneral Alpar “S-400’ün ilerisi S-500. S-500’ün hem radarı daha etkili hem de menzili daha yüksek. Vuruş isabet oranı daha da artacak. Rusya’nın bu istemleri Türkiye’ye verme durumu da gündemde. Bunun yanında kendi geliştirdiğimiz hava savunma sistemleri de var. Belki de 2023’ten sonra uzun menzilli hava savunma sistemlerini kimseden almayacağız. Kendi geliştirdiğimiz sistemleri kullanacağız” diye konuştu.

“TSK’YA GÜÇ KATACAK”

Savunma ve Güvenlik Uzmanı Mithat Işık da, S-400’lerin Türkiye’ye stratejik üstünlük sağlayacağını ve TSK’nın gücüne güç katacağını söyledi. Işık “Hava savunma sistemi yönünden eksiklerimiz var. Şu anda hava savunmamızı savaş uçakları ile yapıyoruz. S-400 bu eksiğin tamamlanması açısından atılmış çok önemli bir adım. S-400 benzerleri içerisinde en gelişmiş sistem. Çok stratejik bir ürün. Kolay taşınabilir ve hareketli olması sistemin en önemli özeliklerinden. S-400’ü nereye kurarsak o bölgede hava savunma üstünlüğü elde edeceğiz. Bugün Ankara’da tutabilirsiniz ancak gerektiğinde tehdit bölgesine götürebilirsiniz. 600 kilometreden algılıyor, 400 kilometreden hedefi vurabiliyor. Doğu Akdeniz’de son günlerdeki gelişmelere de baktığımızda, S-400’ü Türkiye için caydırıcı bir güç olarak görmek lazım” dedi.