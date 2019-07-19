TBMM Genel Kurulunda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri gerçekleştirildi. 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi. Alınan karar gereğince TBMM 1 Ekim 2019 tarihine kadar tatile girdi. Milletvekilleri, genel kurul salonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.