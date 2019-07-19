TBMM Genel Kurulunda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri gerçekleştirildi. 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda oylanarak kabul edildi. Alınan karar gereğince TBMM 1 Ekim 2019 tarihine kadar tatile girdi. Milletvekilleri, genel kurul salonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
Tütkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi
19.07.2019 - 01:16 | Son Güncelleme: 19.07.2019 - 01:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Genel Kurulu'nda 11. Kalkınma Planı görüşmeleri düzenlendi. Bu görüşmelerin ardından TBMM 1 Ekim tarihine kadar tatile girdi.
Etiketler : tbmm,tbmm tatil,meclis tatil,
637975 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637975.aspx
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