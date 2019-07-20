Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüz Yaylası’nda PKK’lı teröristlerin kurşuna dizerek öldürdüğü 14’ü çocuk 24 kişinin aileleri ile yakınları, 26 yıl sonra katliamın yaşandığı bölgede terör örgütünü lanetledi. Saldırının gerçekleştirildiği çadırın yanında yakınları için dua eden aileler, günahsız insanları, çocukları katleden terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi.

Annesi Huri Samsa ve akrabalarını kaybeden Sabahattin Samsa, katliam sonrası insanlık dışı bir manzarayla karşılaştıklarını vurguladı ve “6-7 kişilik terörist grubu, herkesi Ahmet Sevgili’nin çadırına topluyor. Telsizden yeri teyit ettikten sonra teröristler oradakileri taramaya başlıyor. İlk kurşun amcamdan sekerek eşine isabet ediyor. Teröristler şarjördeki mermileri bitiriyor. Bununla yetinmiyorlar, şarjör değiştirip tekrar ateş açıyorlar. Anneler çocuklarını kucaklarına alarak korumaya çalışmışlar” dedi.

Ailesini katleden kurşunların kovanlarını saklayan Samsa “Cesetler çadırda üst üsteydi. Bunu yapanları, destekleyenleri lanetliyoruz. Kimse bu terör örgütünü desteklemesin. Onlar Kürtlüğü, Kürtlerin hakkını savunmuyor. Benim hakkımı savunan gelip burada annemi, akrabalarımı öldürmezdi. Yaramız içimizde kanamaya devam ediyor” diye konuştu.

Eşi ve biri 7 aylık, diğeri 7 yaşında iki evladını kaybeden Ferman Ağaç da “Anneler çocuklarını kucaklarına almış o şekilde yatıyordu. O günden bu yana ben her gün ağlıyorum” dedi.