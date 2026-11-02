64 kişiye mezar olmuştu! Proton Apartmanı davasında karar çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Proton Apartmanı'nda 64 kişi hayatını kaybetti. 6 sanığın yargılandığı davada 4 kişi hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara ayrıca 2 yıl meslekten men cezası verildi.

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Proton Apartmanı'nda 64 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme heyeti, 6 sanıktan 4'ünü hapis cezasına çarptırdı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka dosyadan tutuklu sanık, binanın statik proje müellifi Sıtkı Okumuş, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan tutuklu sanık Sıtkı Okumuş, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

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"DOĞRU MUYDU? YANLIŞTI " SAVUNMASI

Binanın yıkılmasının ana nedeninin imar planına esas hazırlanan hatalı zemin etüdü olduğunu iddia eden Okumuş, "Bu bina 8 kat yerine 12 kat olarak inşa edilmiş. Bu kat artırımının benimle bir ilgisi yok. Bu bina 8 kat üzerine yapılsaydı yıkılmayacağına inanıyorum. Ama 1993 tarihli imar komisyonu kararı var, 'Belli bir kıstaslarda metrekare bazında 12 kata izin verilir' diye. Bunun üzerine zaten bu yapılmış. Doğru muydu? Yanlıştı ama ben şehir plancısı değilim, jeoloji mühendisi değilim. Burada benimle illiyet bağı kurulması kabul edilemez. Depremden önce birçok binada sorumluluğum vardı ve bu apartman dışında yıkılan bina yok. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Duruşmada söz verilen müştekiler ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Duruşma savcısı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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ALDIKLARI CEZA BELLİ OLDU

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, başka dosyadan tutuklu bulunan statik proje müellifi Sıtkı Okumuş ile apartmanın müteahhidi ve fenni mesulü olan tutuksuz sanık Rafet Küsmüş'ü "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı. Sanıklara ayrıca 2 yıl meslekten men cezası verdi.

Heyet, tutuksuz yargılanan kamu görevlilerinden Z.A.Ş. ve H.M.G'ye "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verirken diğer kamu görevlileri M.D. ve E.A'nın beraatine hükmetti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyordu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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