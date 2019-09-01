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Kayseri'de feci kaza! Kamyon sürücüsü eve çarptı: Ölü ve yaralılar var
01.09.2019 - 12:28 | Son Güncelleme: 01.09.2019 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes yolunda kamyon sürücüsü, aracıyla müstakil eve çarptı. Kaza sonucu ev yıkılırken, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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647633 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/647633.aspx
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