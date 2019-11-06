Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il binası önünde başlattıkları oturma eylemi 65’inci gününe girdi. HDP İl Başkanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada parti çalışmalarına geçici olarak kapatıldığını belirtti. Eylemdeki aileler HDP’nin bu kararına tepki gösterdi. 2014 yılında 14 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kaçırılan Tuncay Bingöl’ün babası Şevket Bingöl, HDP’lilerin şeytan deliğine girse bile enselerinde olacaklarını söyledi. Acılı baba Bingöl şöyle konuştu: Bunları boş bırakmayacağız, bunlar ya Türkiye’yi terk edip Kandil’e ağababalarının yanına gidecekler ya da bu çocukların hesabını verecekler. Başka bir alternatifi yok, biz burada ölene kadar oturacağız, bu çocukların hepsi gelene kadar buradayız. Biri bile eksik kalırsa bu kararlılığımız kesindir. Biz burada bekleyeceğiz ve onların bizden kurtuluşu yok.