1994 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürülen oğlu Ömer (24) için Ağrı’dan gelen Salih Gökçe, CHP’ye tepki gösterdi. Gökçe, CHP’nin Cumartesi annelerini her fırsatta Meclis’e taşıdığını ifade ederek “Geçenlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a bir heyet gönderdi. CHP milletvekilleri, burada bizim için gelmediklerini cezaevindeki PKK’lar için geldiklerini söyledi. Madem Kılıçdaroğlu PKK’lıları desteklemiyorlarsa neden cezaevlerinde PKK’ları denetliyor. Ben buradan CHP’yi kınıyorum, madem bizi ziyaret etmeyecekti neden buraya geldiler” dedi.
'CHP’liler bize değil PKK’lılara geldi!'
12.11.2019 - 04:05 | Son Güncelleme: 12.11.2019 - 04:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin umutlu bekleyişi 71’inci gününe girdi.
Etiketler : diyarbakır,diyarbakır hdp,
662005 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/662005.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER