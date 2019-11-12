Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1994 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürülen oğlu Ömer (24) için Ağrı’dan gelen Salih Gökçe, CHP’ye tepki gösterdi. Gökçe, CHP’nin Cumartesi annelerini her fırsatta Meclis’e taşıdığını ifade ederek “Geçenlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a bir heyet gönderdi. CHP milletvekilleri, burada bizim için gelmediklerini cezaevindeki PKK’lar için geldiklerini söyledi. Madem Kılıçdaroğlu PKK’lıları desteklemiyorlarsa neden cezaevlerinde PKK’ları denetliyor. Ben buradan CHP’yi kınıyorum, madem bizi ziyaret etmeyecekti neden buraya geldiler” dedi.