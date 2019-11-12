Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu’nda Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak’ta Kılıç Ali Paşa Camii’ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, 3 numaralı bina önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi 48 yaşındaki James Gustaf Edward Lemesurier’e ait olduğu belirlendi. Lemesurier ile eşinin olay sırasında söz konusu adreste yalnız olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları incelemede bina içerisinde güvenlik görevlisi ya da aileye yardımcı herhangi bir kişinin bulunmadığını belirledi. Polis, Suriye’deki ‘Beyaz Baretliler’in Kurucusu ve Başkanı da olan Lemesurier’ın yüksekten düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duruyor. Kesin ölüm sebebinin bulunması için incelemeler sürüyor.

UYKU İLACI KULLANMIŞ

İlk ifadesinde kocasının yaklaşık 4 yıl önce Türkiye’ye gelerek olay yerindeki adreste bulunan ve eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren iş yerinde çalışmaya başladığını söyleyen eşi Hedving Christina, “Son dönemlerde aşırı stres rahatsızlığı nedeniyle uyku ilacı ve psikolojik ilaç kullanmaya başladı. 2-3 gün önce Adalar’da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla homeofis olarak kullandığı bu adrese geldik. Dün saat 04.00 sıralarına kadar eşimle uyanıktık. Birlikte uyku ilacı aldık. Saat 05.30 -06.00 sıralarında kapının dışarıdan çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar hâlde gördüm” bilgisini verdi. Karaköy’de esnaflık yapan Fırat Bulut da, “Üzücü bir olay. Müşterimizdi, bize gelip yemek yerlerdi” ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin idari ve adli tahkikat başlatıldığını açıkladı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Beyoğlu İlçemiz Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesinde, sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır” denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili görevlendirdi.