Hereklioğlu için memleketi Adana’nın Yumurtalık ilçesinde tören düzenlendi. Yumurtalık Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Narlıören Herekli Çiftliği Aile Mezarlığı’na defnedildi. Törene, şehidin babası Turgut, annesi Mediha, kardeşleri Şükriye ve Pınar Hereklioğlu ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar, slogan atıp asker selamı vererek terör örgütüne tepki gösterdi.
35 gün sonra şehit düştü
17.11.2019 - 03:37 | Son Güncelleme: 17.11.2019 - 03:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Resülayn’da 11 Ekim’de teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu (24) tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit oldu.
Etiketler : barış pınarı harekatı,operasyon,şehit,
663098 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/663098.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER