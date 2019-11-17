Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hereklioğlu için memleketi Adana’nın Yumurtalık ilçesinde tören düzenlendi. Yumurtalık Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Narlıören Herekli Çiftliği Aile Mezarlığı’na defnedildi. Törene, şehidin babası Turgut, annesi Mediha, kardeşleri Şükriye ve Pınar Hereklioğlu ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar, slogan atıp asker selamı vererek terör örgütüne tepki gösterdi.