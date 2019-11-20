Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarıyla bir araya geldiği toplantıda ABD’li Senatör Graham’ın, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından “soykırım” olarak tanınmasını öngören karar tasarısının oylanmasını bloke etmesi ile ilgili “Alabildiğimizi aldık” ifadesini kullandığı öğrenildi. Son dönemde kamuoyunda gündem olan baca gazı filtreleme sistemi olmayan termik santrallerle ilgili tartışma MYK’nın da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, termik santrallerdeki baca gazı filtreleme sistemlerinin mutlak suretle yapılması, yapılmadığı takdirde ceza verilmesi, gerekirse kapatılması talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kirliliğe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kimse milletin havasını kirletemez. Mutlaka filtreleme sistemi yapılmalı. Bu konuyu da bizzat takip edeceğim” dedi. Toplantıda Erdoğan’ın gösterilen bir fotoğraf üzerine, santral yöneticilerini aradığı ve filtre takmalarını istendiği de belirtildi.