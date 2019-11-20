Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de yaşanan 'Bülent Ecevit' tartışması ile ilgili çok sert ifadeler kullanarak: "Teröristlere bunlar teröristtir dediğini duymadık. Bu hastalıklı zihniyet dün parlamentoda bizim grup başkan vekili bir hanımefendiye saldırdılar. Geçmişte Ecevit yine bir bayan milletvekilimize ‘susturun bu kadını’ diye hakaret etmişti. Dün de herhalde ondan ilhamla Özlem Hanıma ‘susturun bu hanımı’ diyecek kadar edepsiz şekilde davranan bir CHP’nin yetkilileri var. Kimse kusura bakmasın! Biz bu ahlaksızlara bu edepsizlere prim verecek durumda değiliz. Hele hele bir bayan milletvekilimize bu şekilde saldıracak olan ahlaksız, edepsizlere bu parlamento içinde, parlamentonun gereken cevabı da vermesi lazım. Ceza ise, ceza vermesi "Efendim işte özür diledi" Bıraksınlar bu işi. Başkanları şahsıma, bir diğeri yine şahsıma bu parlamentonun çatısı altında her türlü hakareti edepsizce yaptılar." diye sözlerine ekledi.

GEREĞİ NEYSE AYNEN CEVABI VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların edepsizlikleri karşısında artık susmak diye bir şey yok. Gereği neyse aynen cevabını vereceğiz. Grup başkan vekilimizin hukukunu tüm grup olarak orada en yüksek seviyede koruma altına almamız hepimizin görevidir. Tüm oradaki vekil arkadaşlarımın görevidir. Burası yol geçen hanı değil. Bu parlamentonun içinde grup başkan vekili bir hanım kardeşimizin hukukunu korumak görevimizdir." diye konuştu.