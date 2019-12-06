Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ceren Özdemir’i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde karayoluyla Şırnak Cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak araçta tepki gösteren ve Şırnak’a gitmek istemediğini söyleyen Özgür Arduç’un içinde bulunduğu cezaevine nakil aracı yapılan görüşmeler sonrasında Van’a yönlendirildi.