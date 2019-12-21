Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu şunları söyledi: Bugün Türkiye, terörle mücadelede tarihinin en güçlü olduğu, en yüksek koordinasyon içinde olduğu, en stratejik adımları attığı ve terörün bitmesine en yakın olduğu durumdadır. Kıran-9 ve 10 operasyonu başladı. Kıran-11’i de başlatacağız inşallah. Öyle ‘4-5 metre kar var, kış var, çıkamayız, giremeyiz, yapamayız, edemeyiz, kışın kendi karargâhlarımıza çekilelim’ yok. Bunu burada net söylüyorum. Kış da olsa yağmur da olsa kar da olsa boran da olsa bu milleti bu musibetten kurtarmaya azmettik, kurtarmaya yemin ettik. Teröre karşı kesintisiz bir operasyon içerisindeyiz. Kendi İHA ve SİHA’larımızı, kendi silah ve ekipmanlarımızı üretip, dışa bağımlı olmadan mücadele ediyoruz.