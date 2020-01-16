Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbekir Tanıtıma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Abdulkadir Arslanoğlu “Demirtaş eli kanlı bir terörist sevicisidir” dedi. Kanaat önderi Hayrettin Yıldırım da “Demirtaş’ın gerçek tiyatrosunu 6-7 Ekim olaylarında gördük. Elli üç vatan evladının burada nasıl onun yönlendirmesi ile can verdiğine şahit olduk. Kadir İnanır’ın Ahmet Kaya’yı yuhalamalarını da gördük” diye konuştu. Bu arada dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 135’inci gününde 66’ya yükseldi. Van’dan, sekiz sene evvel 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şerima için gelen anne Nazlı Sancar oturma eylemine dâhil oldu. Sancar şunları söyledi: Kaçırıldığında lisedeydi. Dört gözle kızımı bekliyorum. Televizyonda terörden kaçanları gördüm, etkilendim, geldim. İnşallah biz de kızımıza kavuşacağız. sekiz senedir gözyaşı döküyorum. Kızımı almadan buradan gitmeyeceğim.