Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce, birçok siyasetçi ve vatandaşlar katıldı. Ecevit’in mezarına konulmak üzere memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi. Cenaze namazından önce Şebinkarahisar sivil toplum kuruluşları “Ahde vefanızı, memleketimize olan sevdanızı unutmayacağız” yazılı pankartlar açtı. Devlet Mezarlığı’na kadar araçla götürülen cenaze, alana getirildiğinde Rahşan Ecevit’in sevenleri tarafından defnedileceği mezara kadar omuzlarda taşındı. Dualar eşliğinde defin işlemi gerçekleştirilen Rahşan Ecevit, 14 sene evvel ölen Bülent Ecevit’le aynı kabre defnedildi.