Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitime katılacak olan 400 Suriyeli, Türkiye’ye giriş yaptı. Akçakale Gümrük Kapısı’ndan otobüslerle eğitim alacakları Adana’ya doğru yola çıkan yerel polisler, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskûn mahal ve operasyon eğitimi, el yapımı patlayıcı imhası ile olay yeri inceleme konularında uygulamalı eğitimler alacak. Eğitimin ardından başarılı olanlar Tel Abyad ve civarı noktalarda güvenlik gücü olarak göreve yapacak. Yerel polislerin görevde kullanacakları araçları da hazırda bekletiliyor.