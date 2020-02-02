Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk millî silahlı drone sistemi Songar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi. İlk defa geçen yılki Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda tanıtılan Songar’ın teslimi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerinin katılımıyla yapıldı. Yoğun çalışmalar sonucu ASİSGUARD tarafından özgün olarak tasarlanan Elektronik Nişangâh ve Balistik Hesap Modülü ile geliştirilmeye devam edilen Songar, sahip olduğu atış hassasiyetiyle asimetrik harbin önemli millî kabiliyetlerinden biri olarak göz doldurdu. Teslimatla birlikte, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine kazandırdığı millî sistemlere bir yenisi eklenmiş oldu.

Efes ve Mavi Vatan tatbikatlarında rol almaya hazırlanan Songar’ın özgün stabilizasyon sistemi için ulusal ve uluslararası patent başvuruları yapıldı. Silahlı drone, otomatik makineli tüfekle teçhiz edilmiş 10 kilometre yarıçaplı bir menzil içinde harekât gerçekleştirebiliyor. Gerçek zamanlı görüntü aktarımı yapabilen sistem, 200 adet 5,56 kalibre 45 milimetre NATO sınıfı mermi taşıyabiliyor. Özel esnek mermi yolu ve otomatik ateşleme mekanizmasına sahip sistem, 2 bin 800 metre irtifa içinde görev yapıyor. Üçlü Songar, sürü uçuşu ile birlikte harekât sahasında büyük etki oluşturuyor. İlk olarak otomatik makineli tüfekle tanıtılan Songar’a daha sonra bomba atar entegre edildi.