Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmaların imza törenine iştirak ederek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği temaslarını tamamlayarak Azerbaycan'dan ayrıldı.