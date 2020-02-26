Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ercan Seki / Bakü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Dört bir yanımız çatışma ile boğuşurken Türkiye ve Azerbaycan istikrar abidesi olarak yükseliyor” dedi.

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısında konuşan Erdoğan “İş birliği ve dayanışmamızı daha da ileri götürme gayretindeyiz. Azerbaycan’ın başarıları ile iftihar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Aliyev’in geçen yıl Rusya’da bir toplantıda ifade ettiği “Yukarı Karabağ Azerbaycan’dır, ünlem” sözlerine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: Aynı hususun altına imzamızı atarak burada ifade etmek istiyorum. 9 Şubat’ta düzenlenen Millî Meclis seçimlerinde aldığınız neticenin Azerbaycan’ımız için özellikle hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum. Bu seçimlerin huzur ve sükûnet içinde tamamlanmasından büyük mutluluk, memnuniyet duyduk. Kıymetli kardeşim Sayın Aliyev’in önderliğinde gerçekleştirilen reform sürecini takdirle izliyor, takip ediyoruz. Reform sürecini desteklemek amacıyla her alanda tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya hazır olduğumuz ifade etmek isterim. Özellikle Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu, TANAP, Star Rafinerisi gibi devasa ortak projelere birlikte imza attık. Şimdi bütün hedef yaklaşık 4,5 milyar dolar ticaret hacmini daha önce belirlediğimiz gibi 15 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda kardeşimle mutabık kaldık. Bunun için bakan arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti ortaya koymalı.

Siyasi noktada dayanışmanın en üst noktada devam ettiğini ifade eden Erdoğan konuşmasının şöyle sürdürdü:



613 KARDEŞİMİZİ UNUTMADIK

Siyasi noktada önemli bir adım, özellikle Nahçıvan ve Türkiye arasındaki demir yolu konusu. Bu, özellikle Nahçıvan’ın bağımsızlığını elinden alanlara bir cevap teşkil etmektedir

Karabağ, Azerbaycan kadar bizim de meselemizdir. Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuzdur. 25 yıl oldu bu oyalama taktikleri neden bir neticeye varılamaz. Yarın Hocalı katliamının 28. yıl dönümünü yâd edeceğiz. Toplam 613 kardeşimiz hunharca şehit edilmiştir. Tarihe siyah gece olarak geçen katliamı unutmadık, unutmayacağız.

FETÖ ile mücadelemizde en fazla desteği veren ülke Azerbaycan olmuştur.



Üç lider arasında ittifak yok

Azerbaycan ziyareti öncesinde havalimanında açıklamalarda bulunan Erdoğan, İdlib kriziyle ilgili olarak Putin’le görüşmeye devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

Şu anda Türkiye-Rusya arasında gerek İdlib’de gerekse Libya’da yaşanan bir süreç var. İdlib’i süratle çözmemiz gerekiyor. Bunu gerek Sayın Putin ile üst düzeyde ben görüşüyorum, gerekse aynı şekilde dışişleri, savunma bakanlarımız, istihbarat, içişleri bakanına varıncaya kadar onların görüşmeleri oluyor.

Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Her ne kadar inkâr etseler de bu tespit bizde var. 911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içerisinde olmayacağız, onlar mı olacak? Şu anda bir milyonu aşan, iki, hatta üç milyona varan, bizim sınırlarımıza doğru bir yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız?

Erdoğan, hafta sonu dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerle ilgili “Sayın Macron ile Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat en kötü ihtimalle 5 Mart’ta bizim Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir” diye konuştu.