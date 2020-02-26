Rusya Devlet Başkanlığı Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara’da başlayan İdlib müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı. İlk müzakerelerin ardından Moskova’da ikinci turu düzenlenen müzakerelerden İdlib’de çözüme dair bir netice alamayan Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerini değerlendiren Bogdanov, Ankara’da gerçekleşen yeni görüşmeler için, “Olumlu sonuçlar bekliyoruz” ifadesini kullandı.
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Müzakerelerden olumlu sonuç bekliyoruz
26.02.2020 - 13:11 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara’da başlayan İdlib müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / İHA
Etiketler : Rusya,Türkiye,
684092 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684092.aspx
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