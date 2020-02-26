İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı. 5 adrese yapılan baskınlarda 10 kilogram patlayıcı, fünyeler ve silahlar ele geçirildi.
İstanbul'da eylem hazırlığında olan 8 PKK'lı yakalandı
26.02.2020 - 13:36 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 13:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da bombalı eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı terörist yakalandı. 5 adrese yapılan baskınlarda 10 kilogram patlayıcı, fünyeler ve silahlar ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : pkk,terörist,
684098 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684098.aspx
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