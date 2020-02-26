Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği üçüncü sondaj gemimiz yola çıktı. Milletimizin desteğini yelkenine dolduran gemimiz ülkemize doğru ilerliyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
Bakan Dönmez: Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı
26.02.2020 - 13:46 | Son Güncelleme: 26.02.2020 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin yola çıktığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : üçüncü sondaj gemisi,
684099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684099.aspx
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