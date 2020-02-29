Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdlib’de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu, 32’si de yaralandı. Şehitlerin acısı Türkiye’nin dört bir yanına kor olup düştü. Tüm ülkeyi hüzne boğan olayın ardından kahramanlardan hüzün dolu hikâyeler kaldı:

∂ Afyonkarahisarlı Şehit Yüzbaşı Süleyman Şahin evli iki çocuk babasıydı.

BABA ŞEHİT OLACAĞIM

∂ Mersin’e üç şehit acısı birden düştü. Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay (21) göreve başlayalı bir ay olmuştu. Hemşehrisi Uzman Çavuş Osman Ak ile birlikte şehit olan Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel ise babasına izin dönüşü “Baba ben şehit olacağım” demişti.

DEDESİ DE ŞEHİTTİ

∂ Kahramanmaraşlı Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23) yedi kardeşti. Üçü TSK’da askerdi.

∂ Osmaniyeli Uzman Çavuş Batuhan Tank (25) yeni nişanlanmış, dedesi Yaşar Tank 43 yıl önce Kadirli’de bekçilik yaparken bombalı saldırı sonucu şehit düşmüştü.

YENİ EVLENMİŞTİ

∂ Bitlis Güroymaklı şehit Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş’un (23) dört aylık evli ve eşinin hamile olduğu belirtildi.

TEKİRDAĞ’DA ÜÇ ŞEHİT

∂ Tekirdağ’a da Mersin gibi üç şehit acısı düştü. Piyade Uzman Nihat Kara ve Uzman Onbaşı Recep Bekir ile (21) Sözleşmeli Er Birhan Er’in acı haberi ailelerine verildi.

DÜĞÜNÜ OLACAKTI

∂ İstanbul’da oturan Uzman Onbaşı Emre Baysal’ın 50 gün sonra düğünü yapılacaktı.

∂ Tokatlı Uzman Çavuş Âdem Akın (30) 10 kardeşin en küçüğüydü ve 10 yaşındayken babasını kaybetmişti.

VATAN VAR OLSUN

∂ Aslen Mardinli olan Şehit Uzman Erbaş Ahmet Alpaslan’ın (23) acı haberini alan İstanbul Bağcılar’da oturan babası İbrahim Alpaslan’ın ilk sözleri “Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun’’ oldu.

BABASINI KAYBETMİŞTİ

∂ Konyalı Teğmen Bayram Olgun’un (26) babası üç ay önce kanserden vefat etmişti. Bekâr olan şehidin, 4 kardeşinin olduğu belirtildi.

∂ Adanalı Uzman Çavuş Selman Cankara (26) evli bir çocuk babasıydı.

4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

∂ Bingöl Karlıovalı Astsubay Çavuş Muharrem Öğütcü 3 yıllık askerdi, dört ay önce nişanlanmıştı.

Diğer şehitlerimiz ve memleketleri şöyle;

∂ Uzman Onbaşı Ali Taşöz / Kayseri

∂ Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23) / Osmaniye

∂ Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23) / Antalya

∂ Uzman Çavuş Ali Turgut (39) / Uşak-Banaz

∂ Sözleşmeli Er Cuma Bağatur / Batman- Sason

∂ Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (25) / Adıyaman

∂ Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz / Bursa

∂ Uzman Onbaşı Tayfun Pekel (26) Samsun

∂Teğmen Mustafa Bayrakdar (29) / Hatay

∂ Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ / Kahramanmaraş

∂ Uzman Çavuş Emin Yıldırım/ Hatay