Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Çaycumalı Şehit Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın (25) sosyal medya hesabında paylaştığı eğitim görüntüleri ortaya çıktı. Kısa sürede yüzlerce beğeni alan ve paylaşım yapılan görüntülerde şehit Yılmaz’ın atış yaparken ve eğitim yaptığı görülürken Şehit Tolga Can Yılmaz’dan geriye sadece bu görüntüler kaldı.