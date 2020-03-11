Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusuna değinen Erdoğan,"Türkiye inşallah bu sıkıntıyı herhangi bir kayıp vermeden atlatacaktır, temennimiz budur. Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kovid-19) Tüm dünyayı kasıp kavuran bu hastalığın ülkemize sirayet etmemesi için gereken her türlü önlemi vakitlice aldık." ifadelerini kullandı.

"İdlib'de yürüttüğümüz operasyonlar kararlılığımızın bir ifadesidir"

Erdoğan, "Türkiye’nin İdlib’de bir ay boyunca fiilen yürüttüğü operasyonlar ve başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı, sınırlarımıza dayanan tehditlerin önüne geçme kararlılığımızın bir ifadesidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de sağlanan ateşkese ilişkin, şunları kaydetti:

"Rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlanmıştır. Rusya tarafıyla, vardığımız anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz."

"Rejim ateşkese uymazsa daha ağır bir karşılık veririz"

"(Suriye'deki gözlem noktaları) Buralara yapılacak en küçük bir saldırıda karşılık vermekle kalmayacak, çok daha ağır mukabelede bulanacağız." diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Rejimin ve onu destekleyen milislerin ateşkes hattına yaptıkları yığınakları yakından takip ediyoruz. Verdiğimiz söze, karşı taraf da aynı hassasiyeti gösterdiği sürece sonuna kadar bağlı kalırız ama karşımızdakiler sözlerini tutmazsa bir öncekinden daha ağır şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız."

"Bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esad'ın korumasına muhtaç değildir"

Erdoğan, "Türk askeri, bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esad'ın korumasına muhtaç değildir, bunu böyle bil Bay Kemal." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...



