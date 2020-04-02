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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi açıklaması
02.04.2020 - 14:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı:"Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun, hastane açılışına yetiştirilmesi için Bakanlık olarak yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz"
Etiketler : Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi,ulaştırma bakanlığı,
693250 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693250.aspx
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