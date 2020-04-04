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STK'lardan ortak açıklama: Bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım
04.04.2020 - 11:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 11:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
STK'lardan ortak açıklama:" 'Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde' Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkânı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım."
Kaynak: İHA
Etiketler : STK,
693780 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693780.aspx
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