MİT'in nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist Fadıl Ekinci, Zap'ta etkisiz hale getirildi.
MİT'in nokta operasyonu gerçekleştirdi! Terörist Fadıl Ekinci etkisiz hale getirildi
08.04.2020 - 15:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİT'in nokta operasyonuyla, PKK'nın sözde Irak/Zap alanı sorumlusu, mavi kategoride aranan terörist Fadıl Ekinci, Zap'ta etkisiz hale getirildi.
Etiketler : MİT,
694879 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694879.aspx
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