Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurtdışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmak istenen tıbbi koruyucu malzemeler ele geçirildi
10.04.2020 - 12:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı ve İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen yaklaşık 1 milyon 200 bin lira değerinde tıbbi koruyucu malzeme ele geçirildi.
Etiketler : İpsala Gümrük Kapısı,İstanbul Havalimanı,
695444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695444.aspx
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