Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 10’uncusu gerçekleştiriliyor. Bugünkü toplantıda yargıda normalleşme sürecinde atılması gereken adımlar karara bağlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı saat 10.30’da başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor. Bakan Gül’ün saat 12.00’de yapacağı açıklamada Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu ile ilgili detayları açıklaması bekleniyor.