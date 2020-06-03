MSB: "Resülayn’da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG’li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir."
MSB: Bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan bir terörist öldürüldü
03.06.2020 - 16:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 16:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Resülayn’da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG’li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir."
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,MSB,Milli Savunma Bakanlığı,
708672 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708672.aspx
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