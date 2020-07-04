Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
04.07.2020 - 15:25 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 15:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,hava harekatı,
715611 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715611.aspx
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