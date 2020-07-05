Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya’nın Hendek ilçesindeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, “Hendek’teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121’i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1’i Sakarya’da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde olmak üzere devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca’dan Hendek’teki patlamaya ilişkin açıklama
05.07.2020 - 18:14 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 18:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hendek’teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121’i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1’i Sakarya’da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde olmak üzere devam ediyor” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan koca,hendek,açıklama,
715869 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715869.aspx
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