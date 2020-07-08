Tahliye edilenler arasında eski Cumhurbaşkanlığı kara yaveri binbaşı Mete Semercioğlu ve eski hava yaveri binbaşı Erkan Kıvrak ile eski astsubaylar Ümit Yeşildere, Osman Küçük ve Mehmet Yıldırım da yer aldı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir, “delil durumu”, “suçun vasıf ve mahiyeti”, "kuvvetli suç şüphesinin varlığı" ve "kaçma şüphesi" gerekçesiyle beş sanığın yeniden tutuklanması talebiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti.
Savcı’dan yaverlerin tahliyesine itiraz
08.07.2020 - 05:12 | Son Güncelleme: 08.07.2020 - 05:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlerine ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3 Temmuz'daki duruşmasında, 22 uzman çavuş, üç astsubay ve iki subay adli kontrol şartıyla tahliye edildi...
Etiketler : savcı,dava,
716438 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/716438.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER