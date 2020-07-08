Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahliye edilenler arasında eski Cumhurbaşkanlığı kara yaveri binbaşı Mete Semercioğlu ve eski hava yaveri binbaşı Erkan Kıvrak ile eski astsubaylar Ümit Yeşildere, Osman Küçük ve Mehmet Yıldırım da yer aldı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Fatih Özdemir, “delil durumu”, “suçun vasıf ve mahiyeti”, "kuvvetli suç şüphesinin varlığı" ve "kaçma şüphesi" gerekçesiyle beş sanığın yeniden tutuklanması talebiyle Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti.