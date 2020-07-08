Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkut’un yerine Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Can Akın Çağlar getirildi. CHP'liler Çağlar'a daha önce yolsuzluk suçlamalarında bulunmuş ve bankadan istifasını istemişti. Aynı CHP’liler Erkut’un genel sekreterliğe getirilmesini isabetli buldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yavuz Erkut’u “Çok iyi bir eğitim ve birikime sahip. Hem devlet deneyimi, hem de özel sektör deneyimi çok yüksek” sözleriyle tanıtmıştı. CHP’liler “İşte liyakat ataması” diyerek övgüde bulunmuştu. Ancak Yavuz Erkut'un İBB’deki ömrü uzun olmadı. İBB'de sık sık yönetici değişiklikleri yaşanması dikkatlerden kaçmıyor. İmamoğlu'nun İBB Ulaşım Daire Başkanlığına ilk altı ayda üç defa tayin yaptığı biliniyor.. İmamoğlu'nun daireye tayin ettiği ilk Başkan Taylan Engin 3,5 ay, ikinci Başkan Mustafa Gürsoy ise iki ay görevde kaldı. Boşta kalan göreve tayin edilen son isim ise Utku Cihan oldu. Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli de başörtülü İBB çalışanlarına hakaret ettiği için görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.