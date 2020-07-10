Yargıtayda görülen "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.
FETÖ kumpası davasında aranan eski hakim Menekşe Uyar yakalandı
10.07.2020 - 11:33 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtayda görülen "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.
Kaynak: AA
Etiketler : fetö,
717013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717013.aspx
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