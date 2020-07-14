Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgının zirvesini geride bıraktık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısıtlamalara bir süre devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elde ettiği küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamayla alabilecek bir konumdadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, engelleyemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ayasofya, kiliseden değil müzeden camiye dönüştürülmüştür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrım yapmadan herkesi Türkiye'nin hak, hukuk, adalet, meşruiyet temelinde uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Harap halde teslim alınan Ayasofya, tam anlamıyla bize ait bir esir haline dönüştürülmüştür”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da Müslüman nüfusa düşen ibadethane sayısı ile ülkemizdeki gayrimüslim nüfusa düşen ibadethane sayısı arasında 4-5 kat fark vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizde ortalama 460 gayrimüslime 1 ibadethane hizmet verirken Avrupa'da ortalama 2 bin müslümana 1 ibadethane düşmektedir."

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