Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılıçdaroğlu, gerekçe olarak da CHP'li vekillere koronavirüs testi yapılacak olması ve gazilerin davet edilmemesini gösterdi. Koronavirüsü bahane eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aynı gün 91 yaşında hayatını kaybeden yazar Adalet Ağaoğlu için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılması ise tepki çekti. CHP'liler daha önce 29 Ekim ve 19 Mayıs törenlerine katılmayıp alternatif kutlamalar düzenlemeye çalışmış, geçtiğimiz 23 Nisan'da Meclis'teki törene katılamayan Cumhurbaşkanı'nı da eleştirmeye kalkmıştı.

AKŞENER DE YOKTU

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katılmadı. Partiden yapılan açıklamada "Sayın Genel Başkan’ımızın koruma ekibinden bir polis memurunun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Her ne kadar Sayın Genel Başkan’ımıza yapılan test negatif çıkmışsa da yapılan değerlendirmeler sonrası törene katılanları riske atmamak için programa katılmama kararı alınmıştır" ifadesine yer verildi.