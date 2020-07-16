Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığına ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı. Cami önüne gelerek güvenlik gerekçesiyle bariyerlerin ardından fotoğraf çektiren vatandaşlar ve turistler bir taraftan da caminin dışındaki çalışmaları izledi. Bazı vatandaşlar ise caminin yakınındaki çim alanda namaz kılarak dua etti.