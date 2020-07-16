Kültür ve Turizm Bakanlığına ait müzeye ilişkin yer alan tabelaları kaldırıldı. Cami önüne gelerek güvenlik gerekçesiyle bariyerlerin ardından fotoğraf çektiren vatandaşlar ve turistler bir taraftan da caminin dışındaki çalışmaları izledi. Bazı vatandaşlar ise caminin yakınındaki çim alanda namaz kılarak dua etti.
Ve Ayasofya'da tabela söküldü
16.07.2020 - 04:04 | Son Güncelleme: 16.07.2020 - 04:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından ibadete açılmaya gün sayan Ayasofya Camii'nde hazırlıklar devam ediyor.
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718325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/718325.aspx
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