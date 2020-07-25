Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bursa-Ankara karayolu Doktorlar Sitesi'nde bulunan bir adrese gece saatlerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda G.E. (24), M.U. (22) ve M.Ş.K (29) gözaltına alınırken arama yapılan evde 1 hassas terazi,10 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 4 aparat ve 16 pipet ele geçirildi.

Jandarma uyuşturucu temin etmek için adrese gelen S.A.Y (29) isimli kişiyi de gözaltına aldı. S.A.Y.'nin üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar ve tabanca mermisi ele geçirildi.